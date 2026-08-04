سيتي ريسيرش تتوقع ارتفاع الذهب إلى 4500 دولار للأوقية خلال الربع الرابع من 2026

توقع محللو "سيتي ريسيرش"، أن يشهد الذهب ركوداً أو حتى انخفاضاً خلال الشهر المقبل، قبل أن يرتفع إلى 4500 دولار للأونصة في الربع الرابع من العام الجاري، مع إمكانية بلوغ 5000 دولار للأوقية خلال النصف الأول من العام المقبل، مدعومة باستمرار الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية، وفقًا لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبحسب التقرير، ارتفعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ليصعد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 25 جنيهًا ليسجل 5870 جنيهًا، مقارنة بـ 5845 جنيها أمس، رغم التراجع الطفيف في أسعار الأوقية عالميا.

وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6708 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5031 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 46960 جنيهًا.

وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الارتفاع المحدود للأسعار المحلية، رغم التراجع الطفيف في أسعار الأوقية عالميًا، يؤكد استمرار ثقة المتعاملين في الاتجاه الصاعد للذهب على المدى المتوسط، وهو ما يعكس قوة العوامل المحلية، وفي مقدمتها اتساع الفجوة السعرية واستمرار الطلب المحلي بمستويات معتدلة.

توقع إمبابي، استمرار تحرك الذهب عالميا داخل اتجاه عرضي يميل إلى الصعود الطفيف خلال المدى القصير، مع ترقب الأسواق لبيانات التوظيف والبطالة الأمريكية، التي ستكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد الاتجاه المقبل للأسعار.

وأضاف أن الأسواق مرشحة للاستمرار في التحرك داخل نطاق ضيق خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بأن يتداول الذهب بالقرب من مستوياته الحالية، إلى حين صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي ستحدد بصورة أكبر اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، ومن ثم مسار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

وفى الأسواق العالمية، استقرت أسعار الذهب أمس الثلاثاء وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومتابعتهم للتطورات في الشرق الأوسط بحثا عن مؤشرات على ‌التوصل إلى حل دبلوماسي لحرب إيران.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، ليستقر عند 4052.86 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 4111.70 دولار.