رئيس الأركان الجزائري: مرتاحون للجاهزية العالية لوحدات الجيش

أعرب الفريق أول سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحه للمستويات الرفيعة التي بلغتها مختلف وحدات الجيش سواء من ناحية الجاهزية العملياتية العالية أو النتائج المتميزة المحققة في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم ذات الصلة.

وأشاد شنقريحة، في رسالة تهنئة اليوم لأفراد المؤسسة العسكرية بمناسبة ذكرى " اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي"، التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بالدور الكبير الذي لعبه أبناء الجيش ، سليل جيش التحرير الوطني، في الدفاع عن مكتسبات الدولة الجزائرية وضمان أمنها واستقرارها.

وجاء في رسالة شنقريحة، التي نشرتها وزارة الدفاع: " ها هو الجيش الوطني الشعبي اليوم، بفضلكم أنتم أيها المرابطون في الثغور وفي كل شبر من تراب بلادنا الغالية، يواصل مسيرته التطويرية المتصاعدة، من خلال الارتقاء بإمكاناته المادية والبشرية وتعزيز قدراته الدفاعية والتقنية، حتى يكون في مستوى المهام الدستورية والنبيلة الموكلة له وفي مستوى الثقة التي يحظى بها من لدن الشعب الجزائري الأبي".

وأضاف: " في هذا الصدد، نسجل بكل ارتياح المستويات الرفيعة التي بلغها جيشنا العتيد، سواء من ناحية الجاهزية العملياتية العالية لوحداته أو النتائج المتميزة المحققة في مجال مكافحة الظاهرة الإرهابية المقيتة ومختلف أنواع الجرائم ذات الصلة، وهي النتائج التي يعود الفضل فيها إلى جهود كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، دون استثناء، وأخص بالذكر هنا أولئك المرابطين على حدودنا الوطنية المديدة والمنتشرين في كافة أنحاء التراب الوطني الفسيح، وكذا جهود مختلف المصالح الأمنية".

وأكد شنقريحة أن الجيش الجزائري تحمّل مع نهاية ثورة التحرير ضد المحتل الفرنسي مسؤولياته التاريخية تجاه الوطن بكل أمانة وإخلاص، حيث كان له " دور حاسم في بناء الأسس الصلبة للجزائر المستقلة وتعزيز أركانها، والذود عن أراضيها ومقدراتها في ظروف معقدة، اتسمت بقلة الإمكانيات وشح الموارد، ناهيك عن الآثار المدمرة التي خلفها الاستدمار وراءه".

ورغم ذلك، تمكنت الجزائر، يبرز شنقريحة، بفضل جهود وتضحيات أبنائها المخلصين، من الوقوف على قدميها والتقدّم نحو الأمام بخطى ثابتة محققةً في ظرف وجيز نجاحات كبرى وانجازات خولتها تبوء مكانة متميزة على الصعيدين القاري والدولي.