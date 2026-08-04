هيئة فلسطينية: جيش الاحتلال يداهم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في طولكرم

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل رئيسها مؤيد شعبان في ضاحية ذنابة، شرق مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية، وأخضعته للاستجواب خلال عملية تفتيش للمنزل.

وقال شعبان، في تصريح للصحفيين، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت منزله قبيل الفجر وفتشته وألحقت أضرارا بمحتوياته قبل أن تحتجزه في غرفة منفصلة عن أفراد أسرته وتستجوبه داخل المنزل.

وأضاف أن الجنود وجهوا إليه تهديدات بسبب مواقفه المناهضة للاستيطان، وحذروه بحسب روايته من الدعوة إلى تشكيل لجان شعبية لحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، مهددين بإعادة اقتحام منزله إذا استمر في ذلك.

وأشار شعبان إلى أن اثنين من أبنائه ما يزالان معتقلين لدى السلطات الإسرائيلية، موضحا أن نجله أيهم معتقل منذ نحو 3 أشهر، فيما يواصل نجله إبراهيم اعتقاله منذ نحو عام ونصف دون محاكمة.

من جهتها، اعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مداهمة منزل رئيسها تأتي في إطار استهداف القيادات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وقالت إن الخطوة تهدف إلى عرقلة عملها في متابعة وتوثيق الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل، مطالبة بالإفراج عن نجلي شعبان ومحاسبة إسرائيل على ما وصفته بـ "انتهاكاتها" بحق المسئولين الفلسطينيين.