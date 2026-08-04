 وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبي في أنقرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبي في أنقرة

الأناضول
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 4:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 4:28 م

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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