وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبي في أنقرة

الأكثر قراءة
أستاذ الاستشعار عن بعد هشام العسكري يشرح: كيف تلقى مستخدمو الأندرويد تنبيه الزلزال؟
كيف رصدت هواتف أندرويد الهزة الأرضية التي شعر بها السكان؟
اعترافات المتهم بانتحال صفة قاضٍ: دفعت أموالًا لـ 3 موظفين بمحكمة شمال القاهرة لتصوير فيديو بهدف النصب
طلب مفاجئ من وكيل صلاح يُبطئ مفاوضات انتقاله إلى طرابزون
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، في العاصمة أنقرة.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.