وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبي في أنقرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، في العاصمة أنقرة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.