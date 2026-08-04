مصدر لبناني للأناضول: إسرائيل تتراجع عن ربط بحث الحدود بنزع سلاح حزب الله

قال مصدر رسمي لبناني رفيع، الثلاثاء، إن الوفد الإسرائيلي في مفاوضات روما تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح "حزب الله" قبل بحث ملف الحدود البرية، على أن يجري العمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليا.

وأضاف المصدر في تصريح للأناضول، أن المباحثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي شهدت للمرة الأولى تراجعا من جانب الوفد الإسرائيلي عن موقفه السابق، الذي كان يشترط نزع سلاح "حزب الله" قبل بحث ملف الحدود، على أن يجري العمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليا بالعام 1923.

وربط المصدر بين هذا التطور ووجود خبير قانوني دولي ضمن الوفد المشارك في المباحثات، في إشارة إلى أهمية الجانب القانوني المرتبط بملف الحدود.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأت في العاصمة الإيطالية روما، سابع جولات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بالتوازي مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وتعد هذه الجولة الثانية التي تستضيفها روما، بعدما عُقدت خمس جولات سابقة في واشنطن، ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة.

وذكر المصدر أن النقاشات الجارية بدأت تبحث في التفاصيل التقنية والتنفيذية المتعلقة بآليات العمل في المناطق النموذجية.

وأوضح أن الوفد اللبناني يضع في مقدمة مطالبه تجديد وقف إطلاق النار المعلن سابقا، مع التشديد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية.