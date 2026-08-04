عمرو سليم يحيي حفل ختام مهرجان الأوبرا الصيفي في الإسكندرية

تستضيف دار أوبرا الإسكندرية، مساء الخميس المقبل، حفل ختام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء 2026 على مسرح سيد درويش، إذ يحيي الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته، أمسية موسيقية مميزة ضمن ختام المهرجان.

ويتضمن الحفل، مجموعة من المفاجآت الفنية، إلى جانب مختارات من روائع الموسيقى العربية التي أعاد عمرو سليم توزيعها وصياغتها بما يتناسب مع آلة البيانو، في تجربة موسيقية تجمع بين الأصالة والرؤية المعاصرة.

ويأتي الحفل، ضمن ختام مهرجان الأوبرا الصيفي الذي نظمته دار الأوبرا المصرية، وشهد على مدار شهري يوليو وأغسطس، عددًا من الحفلات والعروض الفنية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، في إطار جهود دار الأوبرا لنشر الفنون الراقية، وتعزيز الوعي الثقافي، والارتقاء بالذوق العام.