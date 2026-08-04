الداخلية تكشف ملابسات تهديد طالب صوّر واقعة الاعتداء على مسن بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من تلقيه تهديدات من أحد أقارب قائد سيارة، بسبب تصويره واقعة التعدي بالضرب على رجل مسن، والتي سبق أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبها.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 2 أغسطس الجاري تلقى اتصالًا هاتفيًا تضمن تهديدات بإلحاق الأذى به، بسبب تصويره ونشره مقطع الفيديو الخاص بتعدي أحد السائقين بالضرب على رجل مسن بأحد المواقف، مضيفًا أن المتصل أحد أقارب قائد السيارة، مرتكب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عامل، وشقيق قائد السيارة مرتكب الواقعة، ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، معتقدًا أن الشاكي أحد أقارب الرجل المسن المعتدى عليه، وأنه اتصل به وهدده للضغط عليه من أجل دفع المسن إلى التنازل عن المحضر.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.