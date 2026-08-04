سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، الثلاثاء، غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد، وإنقاذ أفراد طاقمها الـ14.

وقالت وكالة "2 ديسمبر"، الناطقة باسم القوات، إن السفينة "فايزي نوري أوليا" تعرضت لهجوم بزورق مفخخ أثناء إبحارها على بعد 13 ميلا بحريا جنوب الحديدة، ما أدى إلى غرقها.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن ملابسات الهجوم أو الجهة المنفذة.

وأضافت أن القوات البحرية وخفر السواحل اليمنيين أنقذا، في عملية مشتركة، جميع أفراد طاقم السفينة، وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني.

وأوضحت أنه لم تسجل خسائر بشرية، وأن أفراد الطاقم نقلوا إلى مكان آمن، حيث قدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة.

ولم تحدد الوكالة علم السفينة أو الجهة المالكة لها، مكتفية بوصفها بأنها هندية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى 14:15 (ت.غ).

وتنتشر قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن قرب مضيق باب المندب، ويقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.

ويأتي الحادث وسط تصاعد المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، عقب تجدد الهجمات على السفن التجارية خلال يوليو الماضي.

وفي 20 يوليو، أعلنت جماعة الحوثي فرض ما سمته "حصارا بحريا" على السعودية، وقالت إن القرار يسري فورا، فيما حذرت الرياض من أنها سترد بحزم على أي تهديد لسفنها.

ويعد باب المندب ممرا استراتيجيا يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، وتقع الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، قرب خطوط الملاحة الدولية.