 رومانو: طرابزون يرسل عرضه الرسمي الجديد إلى محمد صلاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رومانو: طرابزون يرسل عرضه الرسمي الجديد إلى محمد صلاح

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 7:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 7:04 م

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن تقدم نادي طرابزون سبور التركي بعرض رسمي جديد للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، في إطار تحركاته القوية خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح رومانو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن العرض يتضمن عقدًا لمدة موسمين، إلى جانب حزمة مالية تشمل راتبًا سنويًا وضمانات متفق عليها بين الطرفين، في انتظار حسم موقف اللاعب النهائي.

وأضاف أن العرض تم إرساله بالفعل إلى محمد صلاح، مع ترقب إدارة النادي التركي الحصول على الرد خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار طرابزون سبور ضمن دائرة المنافسة على الصفقة.

وأشار رومانو في ختام تصريحاته إلى أن محمد صلاح لم يحسم قراره حتى الآن، مؤكدًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمامه.


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