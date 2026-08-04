مقذوف يُغرق سفينة هندية قرب المياه اليمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير النقل البحري الهندي نيتين جادكاري، ، إن مقذوفا أصاب سفينة هندية مما تسبب في انقلابها وغرقها بالقرب من المياه اليمنية.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة رويترز، أنه تم إنقاذ جميع البحارة الـ14 بسلام من قبل خفر السواحل اليمني.

وهذا الهجوم الذي لم تتضح تفاصيله بعد، ليس الأول من نوعه، فقبل أسابيع أعلنت وزارة الخارجية الهندية تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان.

وسبق أن قالت الخارجية الهندية استمرار حوادث استهداف الشحن البحري في المنطقة يبعث على القلق الشديد، ويُعد نتيجة مباشرة للنزاع المستمر فيها.

وجددت الدعوة إلى خفض التصعيد بشكل فوري، واستكمال المفاوضات الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي، بما يُسهم في عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة.