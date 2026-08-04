 12 مدينة أمريكية تطالب فيفا بمستحقات مالية بعد استضافة كأس العالم 2026

طالبت عدد من المدن الأمريكية التي احتضنت منافسات كأس العالم 2026، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالحصول على مبالغ مالية قالت إنها وُعدت بها قبل انطلاق البطولة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المدن المضيفة تسعى للحصول على مليون دولار لكل مدينة، بعدما أشارت إلى وجود وعود سابقة بتقديم هذا المبلغ مقابل استضافة مباريات المونديال.

وأوضحت صحيفة "ذا أثليتك" أن مسؤولي لجان المدن المضيفة تلقوا تأكيدات متكررة بشأن وصول تلك المساهمات المالية، إلا أن الدفعات لم يتم تحويلها حتى الآن، ما دفع تلك المدن إلى مطالبة فيفا بالوفاء بالتزاماته.

وأكد أربعة مسؤولين تنفيذيين في لجان المدن المضيفة للصحيفة أن الحديث عن تقديم المليون دولار كان متداولًا بشكل مستمر، في الوقت الذي لم يصدر فيه الاتحاد الدولي أي إعلان رسمي بشأن هذه المدفوعات.

واستضافت 12 مدينة أمريكية مباريات خلال كأس العالم 2026، وهي أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، نيويورك، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل.

وتأتي هذه المطالبات في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى تحقيق فيفا إيرادات تقدر بنحو 15 مليار دولار من نسخة كأس العالم 2026، وسط استمرار الانتقادات الموجهة لرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو بشأن بعض خطط إدارة البطولة ومستقبل استثماراتها.