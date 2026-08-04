قائد قوات الحدود العراقية: الوضع على الحدود العراقية - السورية طبيعي

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صرح قائد عسكري عراقي كبير اليوم الثلاثاء، بأن الوضع على الحدود العراقية - السورية طبيعي، وأن التحركات في الجانب السوري تجري "بعلمنا وبالتنسيق معنا".

وقال قائد قوات الحدود الفريق محمد سكر السعيدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوضع على الحدود مع سوريا طبيعي، والتحركات في الجانب السوري تجري بعلمنا وبالتنسيق معنا".

وأضاف: "لا يوجد أي تهديد حالي على الحدود، وهناك تبادل وتنسيق للمعلومات مع الجانب السوري".

وذكر أن "قواتنا تمسك الحدود بقوة، والجانب السوري لم يشغل المخافر على الحدود حتى الآن".

وكان العراق قد شرع، منذ سنوات، في إقامة جدار أسمنتي كبير على طول الحدود العراقية - السورية، معززًا بخنادق وأسلاك شائكة وكاميرات حرارية؛ لمراقبة أمن الحدود ومنع أي عملية تسلل.