مسئول سوداني: الجيش يدحر الدعم السريع في منطقتين بشمال دارفور

أعلن حاكم إقليم دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي، الثلاثاء، أن قوات الجيش والقوات المساندة حققت انتصارا على "قوات الدعم السريع" في منطقتي حجر المرفعين وبئر سليبا، بولاية شمال دارفور.

وقال مناوي في تدوينة عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "لم تكن معركة حجر مرفعين وبئر سليبة، سوى ملحمة بطولية أثبت فيها أبطالنا أن الإرادة الصلبة تهزم كل محاولات العدوان، بعد مواجهة شرسة حققت قواتنا نصرا ميدانيا".

وأشار إلى أن "قوات في الميدان أفادت بمقتل اللواء مهدي آدم المعروف بجبل مون قائد المحور الغربي للدعم السريع".

وأضاف: "نبارك لأبطال حجر مرفعين وبئر سليبة هذا الإنجاز ونترحم على شهدائنا وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا ونؤكد أن عزيمتنا لن تلين وسنمضي حتى يتحقق الأمن وتصان الأرض".

في السياق، بث عناصر من القوة المشتركة للحركات المسلحة والمقاومة الشعبية المتحالفين مع الجيش مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعلنون النصر على "الدعم السريع" ويعرضون العربات القتالية التي تم الاستيلاء عليها من "قوات الدعم السريع".

ولم يصدر عن "قوات الدعم السريع" أي تعليق حتى الساعة 17.00 تغ.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.​​​​​​​