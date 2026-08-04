 محمد الشرنوبي ينشر بوستر ألبوم بعد الليل استعدادا لطرحه غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمد الشرنوبي ينشر بوستر ألبوم بعد الليل استعدادا لطرحه غدا


نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 8:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 8:23 م

كشف الفنان محمد الشرنوبي، عن البوستر الرسمي لألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان «بعد الليل»، معلنا تفاصيل أغانيه عبر حسابه على «إنستجرام»؛ تمهيدًا لطرحه غدًا في الخامسة مساءً.

ويضم ألبوم «بعد الليل» 8 أغنيات، منها: «زي الفجر»، و«حبيت»، و«على مهلك»، و«فين ما تروح»، و«بعد الليل»، و«خمسة».

ويتولى محمد الشرنوبي، تلحين 6 أغنيات من ألبومه الجديد إلى جانب توزيع 5 أغنيات، وكتب أغنية واحدة فقط بالألبوم.

ويتعاون الشرنوبي، في ألبومه مع الملحنين إيهاب عبدالواحد، وعطار، ومن موزعي الأغنيات عمرو البنا، وإسماعيل نصرت، والوايلي، وخوليو.

ويضم الألبوم 3 أغنيات من كتابة فلبينو، و3 أغنيات من كتابة مصطفى ناصر، وأغنية واحدة من كتابة مصطفى حدودتة.

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