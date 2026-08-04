 مباحثات قطرية أمريكية لبحث جهود خفض التصعيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مباحثات قطرية أمريكية لبحث جهود خفض التصعيد

وكالات
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 9:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 9:36 م

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعرض خلاله جهود خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، وجهود تقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي لتعزيز التوصل لتسوية.

وأكد أمير قطر في حديثه مع الرئيس الأمريكي أهمية الحوار والوسائل الدبلوماسية، والتزام الجميع بمذكرة التفاهم، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

من جهته، أشاد ترامب بدور قطر بقيادة سمو الأمير في دعم الدبلوماسية وتيسير الحوار، وبدعم الدوحة للمبادرات الدولية لاحتواء التوترات.

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