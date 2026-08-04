الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال صلاح إلى طرابزون

كشفت تقارير صحفية تركية عن التفاصيل المالية المحتملة لعقد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي السابق، مع طرابزون سبور، في ظل اقتراب النادي التركي من حسم صفقة التعاقد مع قائد منتخب مصر.

وذكرت صحيفة «HT Spor» التركية أن نادي طرابزون سبور توصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق، بعد فترة طويلة من المحادثات التي جرت بعيدًا عن الأضواء.

وأوضح التقرير أن صلاح سيحصل على 17 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو إضافية في الموسم الواحد، ضمن عقد يمتد لموسمين، كما يتضمن الاتفاق حصول صلاح على نسبة من عائدات مبيعات قمصانه، على ألا تتجاوز هذه النسبة 20 إلى 25%.

وأشار إلى أن طرابزون سبور سيعتمد بدرجة كبيرة على دعم الرعاة من أجل توفير تكاليف الصفقة، في ظل القيمة المالية الضخمة المرتبطة بالتعاقد مع النجم المصري.

من جهتها، ذكرت صحيفة «61Saat» التركية أن إدارة طرابزون سبور وافقت على طلب محمد صلاح، الموجود حاليًا في جزيرة ميكونوس اليونانية، بالحصول على جزء من راتبه مقدمًا.

وأوضحت الصحيفة أن موافقة النادي على هذا الطلب جاءت في إطار المساعي لتقليص الفجوة بين الطرفين والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وكان محمد صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، أنهى مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد تسعة مواسم قضاها مع النادي الإنجليزي، توج خلالها بالعديد من الألقاب وحقق إنجازات فردية وجماعية بارزة.