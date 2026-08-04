الرئيس السوري يبحث مع قائد قسد استكمال تنفيذ اتفاق الدمج في مؤسسات الدولة

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استكمال تنفيذ بنود اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الرئيس أحمد الشرع استقبل، اليوم الثلاثاء، في قصر الشعب بدمشق مظلوم عبدي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومحافظ دير الزور زياد العايش.

وجرى خلال اللقاء بحث استكمال تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"، ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة.

ويأتي حضور العايش للقاء، وهو محافظ دير الزور، باعتباره رئيس الوفد الرئاسي السوري لمتابعة عملية الدمج.

وشهدت محافظة الحسكة، التي لا تزال قوات "قسد" تسيطر على المناطق الشمالية المحاذية للحدود مع تركيا والعراق، اضطرابات.

وقالت مصادر في محافظة الحسكة: "ما تقوم به الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني من انتهاكات بحق أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة يعرقل اتفاق الدمج".

وتابعت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الشبيبة الثورية تعتدي على مدنيين، وتصادر ممتلكاتهم بسبب وجود أبنائهم في الحكومة السورية، وتهدد النازحين العرب بمنع العودة إلى مدنهم وقراهم، ما دفعهم قبل أسبوع إلى إعلان النفير العام، ونصب خيام الحرب في عدد من مناطق محافظة الحسكة ضد الشبيبة الثورية و"قسد"، واحتجاجًا على ضعف الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وتشكل أكثر من 70 بالمئة من محافظة الحسكة".

وتعمل الحكومة السورية، على بسط سيطرتها على كامل محافظة الحسكة، واستلام كل إدارات المحافظة، ومنها السجون.