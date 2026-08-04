صور أقمار صناعية ترصد اتساع بقعة نفطية ناجمة عن ناقلة جنحت قبالة عمان

أخذت بقعة نفطية ناجمة عن تسرب من ناقلة نفط تخضع لعقوبات بريطانية، جنحت قبالة سواحل عمان لأسابيع، في الاتساع بشكل كبير، حتى وصلت إلى السواحل وامتدت لمسافات بعيدة في البحر، وفقًا لخبراء وصور أقمار صناعية اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقالت منظمة جرينبيس ألمانيا، في بيان يوم الاثنين، إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية في اليوم السابق تشير إلى أن البقعة النفطية تغطي الآن مساحة تقدر بنحو 150 كيلومترا مربعا، مؤثرة على مساحات واسعة من جزيرة القبلية قبالة محافظة ظفار، أكبر محافظات عُمان.

وتابعت نينا نويل التي تشغل منصبا في منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) ألمانيا، مقارنة بصور الأقمار الصناعية التي التقطت قبل أسبوع، أن "الزيادة هائلة"، مشيرة إلى أن من الواضح أن كميات كبيرة من النفط الخام تتسرب.

وأظهرت الصور الملتقطة الأحد الماضي طبقة رقيقة من النفط تنتشر باتجاه الشمال الشرقي من ناقلة النفط كارولين بيزينجي، التي يبلغ طولها 274 مترا، وهي من فئة سويزماكس، وتخضع لعقوبات بريطانية بسبب نقلها نفطا مصدره روسيا.

وتقع المنطقة المتضررة ضمن محمية بحر العرب، وهي منطقة بحرية محمية تؤوي أنواعا من الحياة البرية، من بينها طيور النوء المهددة بالانقراض، والحوت الأحدب النادر في بحر العرب.

وقال فيم زفيننبورج الخبير البيئي في منظمة باكس الهولندية المعنية بقضايا النزاعات والبيئة، إن الطبقة النفطية عبارة عن غشاء رقيق من النفط غالبا ما يتبخر، وذلك بحسب نوع النفط الخام والظروف الجوية.