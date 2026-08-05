أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميًا أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي السابق، الذي بدأت إدارة النادي مفاوضات التعاقد معه، سيصل إلى مدينة إسطنبول غدًا الأربعاء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى الفريق.

وقال النادي في بيان رسمي، إن صلاح سيصل إلى صالة الطيران العام بمطار إسطنبول أتاتورك في تمام الساعة 12 ظهرًا غدًا الأربعاء 5 أغسطس.

وأوضح طرابزون سبور أن النجم المصري سيواصل رحلته إلى مدينة طرابزون في مساء اليوم نفسه، على أن يكشف النادي خلال الساعات المقبلة عن موعد وتفاصيل مراسم استقبال اللاعب، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي إعلان طرابزون سبور بعد تأكيد النادي في وقت سابق بدء مفاوضاته رسميًا مع محمد صلاح، وسط تقارير تركية تشير إلى تقدم المفاوضات بين الطرفين واقتراب إتمام الصفقة.

وقال النادي في بيان مقتضب سابق: "بدأت المفاوضات بشأن انتقال لاعب كرة القدم المحترف محمد صلاح إلى نادينا".

وكان محمد صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، أنهى مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد تسعة مواسم قضاها مع النادي الإنجليزي، توج خلالها بالعديد من الألقاب وحقق إنجازات فردية وجماعية بارزة.