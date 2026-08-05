تفاصيل تعطل حركة القطارات بخط الصوامع في إمبابة بعد خروج جرار عن القضبان

تعطلت حركة القطارات على خط الصوامع بمنطقة إمبابة، مساء اليوم، إثر خروج جرار السكة الحديد رقم 3008 عن القضبان بالقرب من مزلقان شارع الوحدة، فيما لم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن تسجيل أي إصابات جراء الواقعة.

وأكد مصدر بهيئة السكك الحديدية لـ«الشروق» أن قطاع الهندسة أخطر الجهات المختصة، في تمام الساعة 8:30 مساءً، بجاهزية الخط للحركة، ليغادر الجرار المحطة بعد حصوله على تصريح السير من ناظر المحطة، لكنه خرج عن القضبان فور وصوله إلى محيط مزلقان شارع الوحدة.

وقال المصدر إنه كان من المقرر نقل الجرار إلى ورش بولاق لإجراء أعمال الصيانة الدورية، إلا أن تنفيذ أعمال هندسية تسبب في قطع الخط بين بولاق والجيزة، ما أدى إلى تأجيل تحركه إلى الفترة الليلية.

وأضاف أن الجهات المعنية دفعت بفرق الطوارئ إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف، حيث يجري العمل على رفع الجرار وإعادة انتظام حركة القطارات في أسرع وقت، بالتوازي مع إجراء تحقيق فني لكشف أسباب خروج الجرار عن القضبان.