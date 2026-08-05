النيابة العامة تطلق خدمة القيد الإلكتروني لدعاوى الولاية على النفس للمحامين عن بُعد

أطلقت النيابة العامة خدمة القيد الإلكتروني لدعاوى الولاية على النفس للمحامين عن بُعد، عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، في خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة التقاضي وتيسير الإجراءات، ضمن استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية.

وتتيح الخدمة للمحامين تقديم طلبات قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا، مع إمكانية قيد أكثر من دعوى ضمن الطلب الواحد، وسداد الرسوم المقررة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الأمامية، وذلك في جميع نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.

وأكدت النيابة العامة أن إطلاق الخدمة جاء استجابة لما رصدته من شكاوى المحامين بشأن التزاحم في مكاتب قيد دعاوى الأسرة، نتيجة الوقت المستغرق في إجراءات القيد، بما يؤدي إلى زيادة فترات الانتظار، وهو ما استدعى توفير آلية إلكترونية أكثر سرعة وكفاءة.

كما تتيح الخدمة للمحامين استلام صحف الدعاوى المقيدة من المكاتب الأمامية التابعة للنيابة المختصة، أو تسلُّمها في محل الإقامة أو مقر العمل، حتى وإن كان خارج نطاق المحافظة التي تقع بها النيابة التي قُيّدت الدعوى أمامها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، والحد من التكدس وفترات الانتظار، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع النيابة العامة.