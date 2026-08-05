أكد أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، أن النجم المصري محمد صلاح يمثل قيمة فنية وتسويقية كبيرة، مشددًا على أن التعاقد معه سيكون إضافة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح دوغان، في تصريحات لقناة «A Spor» التركية، أنه عقد جلسات مكثفة مع اللاعب ووكيله خلال الأيام الماضية، قائلاً: «أجريت مقابلة مع محمد صلاح، كما التقيت بوكيله، وكانت المناقشات على قدر عالٍ من الاحترافية وفي إطار من الاحترام المتبادل، حيث ساد التفاهم بين جميع الأطراف دون أي صعوبات».

وأضاف رئيس طرابزون سبور: «استمرت المفاوضات لنحو 10 أيام، ومع نهاية الأمس أصبح كل شيء واضحًا»، مشيرًا إلى أن ناديه تحرك بسرعة في سوق الانتقالات بعد انسحاب عدد من الأندية الأخرى من سباق التعاقد مع اللاعب.

وأشاد دوغان بإمكانات قائد منتخب مصر، قائلاً: «لا يسعني إلا أن أثني على محمد صلاح، فهو نجم عالمي، وكان نادينا بحاجة ماسة إلى لاعب بمواصفاته، وأعتقد أن انضمامه سيمثل إضافة رائعة للفريق».

وتطرق رئيس النادي التركي إلى ملف الرعاة، مؤكدًا: «فيما يتعلق بالدعم، لم يتواصل معنا أي راعٍ حتى الآن، لكنني أثق في جماهيرنا ورجال الأعمال في طرابزون. سأوجه نداءً إليهم وسأتواصل مع كل فرد على حدة، وأثق أنهم سيدعمون النادي ولن يترددوا في ذلك».