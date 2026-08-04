تامر أمين عن ممرضات مستشفى أورام مدينة نصر بعد تعرضه لحريق: بطلات يجب تكريمهن

أشاد الإعلامي تامر أمين بالممرضات العاملات في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، واصفًا موقفهن بالبطولي خلال الحريق الذي اندلع في وحدات التكييف الخارجية، قائلًا إنهن يستحقن التكريم تقديرًا لشجاعتهن.

وأضاف "أمين"، عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن الحريق تسبب في حالة من الخوف والهلع، وهو أمر طبيعي يدفع البعض إلى محاولة الهروب والنجاة بأنفسهم، إلا أن الممرضات اتخذن موقفًا مختلفًا، حيث تجمعن ووزعن أنفسهن على المرضى لمساعدتهم على الابتعاد عن مصدر الخطر والوصول إلى أماكن آمنة.

وتابع أن مرضى الأورام لا يملكون القدرة على الحركة والفرار من الحريق بمفردهم، الأمر الذي دفع الممرضات إلى مساعدة المرضى، بحيث تتولى كل ممرضة مساعدة مريض أو اثنين وإبعادهما عن الخطر.

وأعرب عن تقديره للممرضات: "البطلات دول يجب أن يُكرمن"، مشيدًا بما وصفه بأنه نموذج للجمال والشهامة والالتزام بالواجب وقدسية المهنة، مضيفًا أنهن استحققن لقب "ملائكة الرحمة".

وطالب بتكريم الممرضات تقديرًا لموقفهن البطولي، سواء من جانب وزارة الصحة أو نقابة التمريض، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج الإيجابية هي التي تستحق أن تتصدر المشهد وتحظى بالاهتمام.

ووجه التحية للممرضات: "تسلموا وتسلم التربية والأدب واحترامكم لقدسية المهنة وآدابها واحترامها"، معربًا عن سعادته بهذا النموذج الذي يجسد روح التكافل والالتزام والمسؤولية الإنسانية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت السيطرة السريعة والتامة على الحريق الذي اندلع أمس الأول الأحد، في إحدى عيادات مدينة نصر، وعيادة مركز الأورام، دون أي تأثير على سير العمل في المستشفيات أو على سلامة المرضى.

وأوضحت الوزارة أن حريقًا محدودًا اندلع في وحدات التكييف الخارجية بعيادة مدينة نصر، وعيادة مركز الأورام، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة؛ ما أدى إلى اشتعال محدود في واجهة عيادة مدينة نصر فقط، حيث تم على الفور، استدعاء قوات الحماية المدنية التي تعاملت مع الموقف باحترافية عالية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون حدوث أي خسائر في الأرواح.