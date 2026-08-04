باكستان: مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز دخلت مرحلتها النهائية

أفادت مصادر في الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، بأن الوسطاء أعدوا وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، وأن المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلتها الأخيرة حول الوثيقة.

وقالت المصادر، للأناضول، إن المحادثات الجارية بوساطة مسؤولين من باكستان وقطر تقترب من التوصل إلى الصيغة النهائية للوثيقة.

وأضافت: "مع تكثيف باكستان وقطر اتصالاتهما الدبلوماسية مع واشنطن وطهران وعدد من الشركاء الإقليميين، يُتوقع إحراز تقدم مهم هذا الأسبوع بشأن إعادة فتح المضيق، في إطار اتفاق إسلام آباد".

وأوضحت المصادر أن سلطنة عُمان أدت أيضا دورا مهما في الجولة الأخيرة من المفاوضات، لافتة إلى أن الوثيقة، المؤلفة من صفحة واحدة، تقتصر على ملف مضيق هرمز فقط.

وبحسب المصادر، لا تتطرق الوثيقة إلى البرنامج النووي الإيراني، بل تنص على إعادة إيران فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار.

وأشارت إلى أن رسوم العبور عبر المضيق لا تزال تمثل أبرز نقاط الخلاف، موضحة أن الجانب الأمريكي يتمسك بعودة الملاحة التجارية إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، من دون فرض أي رسوم على السفن التجارية، في حين تطالب طهران بفرض "رسوم خدمات" لتغطية التكاليف البيئية والأمنية.

وأكدت المصادر استمرار المفاوضات للتوصل إلى صيغة وسط بشأن هذه النقطة، مشيرة إلى أن طهران ترفض أيضا مقترح إنشاء ممرات ملاحية منفصلة داخل المضيق.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت، وفق طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

وفي يونيو الماضي، انضمت قطر إلى باكستان ضمن فريق وساطة بين واشنطن وطهران، ما أفضى إلى توقيع مذكرة تفاهم في 18 من الشهر نفسه وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن أمن الملاحة وحرية مرورها في مضيق هرمز.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، تجدد التصعيد، إذ شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، خصوصًا الأردن والبحرين والكويت.