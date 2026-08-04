زيلينسكي ينتقد استخدام روسيا مسيرة من طراز سفاري في استهداف بائع متجول

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنه يظهر مسيرة روسية تضرب رجلا يبيع خضروات في كشك بأحد شوارع مدينة خيرسون جنوبي البلاد، بحسب وكالة (أ ب).

ويظهر المقطع الرجل وهو يحاول الفرار من المسيرة بينما كانت تحوم في حركات دائرية حول مركبته وتتبعه ثم ضربت السيارة التي حاول الاختباء بها في نهاية المطاف، وأصيب الرجل بجروح في ظهره وساقيه وذراعيه، حسبما جاء في مقابلة أجراها مع الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون.

وكتب زيلينسكي، على منصة إكس: "صدم كثيرون اليوم بمقطع مصور آخر عن مسيرة من طراز (سفاري) التي تنفذها روسيا ضد المدنيين في خيرسون".

وظهر المقطع المصور على قناة عبر تطبيق تليجرام في خيرسون، ثم قامت الشرطة المحلية بمشاركته لاحقا، رغم أن مصدره لا يزال غير واضح.

وتقع مدينة خيرسون، عاصمة الإقليم، ضمن نطاق عمل الطائرات المسيرة الصغيرة التي يتم التحكم فيها عن بعد، وتتكرر التقارير التي تفيد بوقوع هجمات تستهدف المدنيين.

وكتب زيلينسكي: "يواجه المدنيون في خيرسون يوميا مسيرات (سفاري) الروسية".