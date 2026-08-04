5 دول في منطقة الأمازون تعتقل المئات خلال أكبر حملة ضد الجرائم البيئية

ألقى رجال الشرطة من خمس دول في منطقة الأمازون القبض على المئات من الأشخاص، وضبطوا أخشابًا ومعادن وآلاف الماشية، في واحدة من أكبر الحملات المنسقة ضد الجرائم البيئية على الإطلاق في أكبر غابة مطيرة في العالم.

وقالت السلطات في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وإكوادور وبيرو، اليوم الثلاثاء، إن عملية "الدرع الأخضر 2026"، التي استمرت من 15 إلى 31 يوليو، نشرت أكثر من 3600 ضابط استهدفوا التعدين غير القانوني، وقطع الأشجار غير المشروع، واتجار الحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء على الأراضي — أي الاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو احتلالها، والذي يعقبه غالبًا إزالة الغابات — عبر حوض الأمازون.

وأسفرت العملية عن 839 حالة إلقاء قبض خلال 1045 إجراءً ميدانيًا، وضبط أكثر من 280 ألف متر مكعب (9.9 مليون قدم مكعب) من الأخشاب المقطوعة بشكل غير قانوني — بما يكفي لملء حوالي 110 حمامات سباحة أولمبية — إلى جانب 195 طنًا متريًا من المعادن والمعدات المستخدمة في التعدين غير القانوني، مثل الذهب والكربون والحديد والنحاس، وفقًا للمسئولين.

كما أنقذت السلطات أكثر من 3 آلاف حيوان حي، وصادرت ما لا يقل عن 430 حيوانًا ميتًا مرتبطًا باتجار الحياة البرية، بما في ذلك الثعابين والطيور والسحالي والأسماك.

وأصبحت الجريمة البيئية واحدة من أكثر الصناعات غير المشروعة إدرارًا للربح في الأمازون، مدفوعة بالطلب العالمي على الذهب والأخشاب والحياة البرية.

وقال المسئولون، إن القيمة الإجمالية للبضائع المضبوطة خلال العملية تجاوزت 280 مليون دولار.