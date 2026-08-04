نتنياهو: لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن إسرائيل لن تنسحب من غزة حتى يتم نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية بالكامل.

وأضاف نتنياهو، في لقاء مصور، اليوم الثلاثاء، إنه متمسك بموقفه بشأن ما وصفها بـ"المصالح الأمنية لإسرائيل"، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من مواقعها الحالية قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يعتقدون بإمكانية نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تزال تدرس المقترح.

وقال إن الجانب الأمريكي أرسل مسودة بهذا الشأن، وإن حكومته لم توافق عليها وأعادت ملاحظاتها إلى واشنطن.

وجاء ذلك فيما طلبت حماس الثلاثاء توضيحات من "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن "عدم الارتياح" لتصريحات بشأن نزع سلاحها المرتقب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في الحركة.

وقال مسئول في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء، إن الحركة وفصائل أخرى "تبدي عدم ارتياح من بيان أصدره الممثل الأعلى لشؤون غزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف بعد لقائه مع نتنياهو".