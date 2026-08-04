القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 45 سفينة منذ استئناف الحصار على موانئ إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الاثنين، تحويل مسار 45 سفينة منذ استئناف الحصار على موانئ إيران.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: "حتى اليوم4 أغسطس، قامت القوات الأمريكية بتحويل مسار 45 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وصعود قواتها إلى سفينتين وتفتيشهما لضمان الامتثال لإجراءات الحصار».

وبثت القيادة المركزية مشاهد لوقوف أحد أفراد البحرية في نوبة حراسة داخل مركز معلومات القتال على متن السفينة الهجومية البرمائية USS Boxer (LHD 4)، بينما تبحر السفينة في المياه الإقليمية دعمًا للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري في 13 أبريل بعد أن انتهت مفاوضات إنهاء الحرب دون نتيجة. ثم جرى تعليق الإجراء في 18 يونيو بناءً على تفاهم مؤقت مع طهران، قبل أن يُستأنف الحصار في منتصف يوليو بعد انهيار الاتفاق وتجدد الصدامات.