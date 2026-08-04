سريلانكا تغلق بعض المدارس بعدما تسببت فيضانات وانهيارات طينية في مقتل 7 أشخاص

قال مسئولون، اليوم الثلاثاء، إن الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الغزيرة أدت إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل في المناطق الجبلية التي تشتهر بزراعة الشاي في سريلانكا، ودفع السلطات إلى إغلاق بعض المدارس.

وخلفت الأمطار الغزيرة على مدار اليومين الماضيين دمارا في عدة مناطق بالبلاد وغمرت المنازل والحقول والطرق بالمياه.

وقال مركز إدارة الكوارث بحكومة سريلانكا، إن المناطق الجبلية بوسط البلاد كانت الأكثر تضررا من الطقس السيئ.

وقال براديب كوديبيلي المتحدث باسم المركز، إن خمسة أشخاص حتى الآن لقوا حتفهم عقب أن دفنتهم الانهيارات الطينية التي آتت على منزلين بوسط البلاد، بينما لقي شخصان حتفهما بسبب الفيضانات في حين أصيب ثلاثة أشخاص آخرون.

وأضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت الضرر بنحو 291 منزلا، وجرى إجلاء نحو 3500 شخص.

وجرى نشر قوات البحرية والجيش لإنقاذ المحاصرين في الفيضانات ومساعدتهم في الانتقال إلى أماكن آمنة.