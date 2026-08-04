شعبة المخابز عن الأسعار الجديدة للخبز السياحي: وزارة التموين لم تناقشنا في القرار

أبدى عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، استغرابه من الأسعار الجديدة للخبز السياحي الحر التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، متسائلًا: «على أي أساس صدر هذا القرار؟».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «على أي أساس يتم تحديد وزن معين للرغيف بسعر معين؟»، مشيرًا إلى أن الشعبة لا تعترض على حق الدولة في التدخل، عند الضرورة، لضبط أسعار بعض السلع.

وأوضح غراب أنه لم تُعقد أي اجتماعات بين وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز لمناقشة الأسعار الجديدة، قائلًا: «هذه الأسعار، بهذه المواصفات وبهذه القرارات، لم تُعرض علينا ولم تتم مناقشتنا فيها».

وأشار إلى أن نظام تحديد أسعار الخبز بأوزان محددة كان معمولًا به خلال فترة تولي الدكتور علي مصيلحي وزارة التموين.

وردًا على سؤال بشأن مدى التزام المخابز بتنفيذ القرار، قال غراب: «لا يمكنني إلزام أحد بأمر لم أشارك في اتخاذه أو إصدار قرار بشأنه، حتى لا يأتي زميل ويسألني لماذا قبلت بهذا القرار».

وشدد على أن إصدار مثل هذه القرارات يتطلب إجراء دراسات ومناقشات مستفيضة، وبحث التكلفة الفعلية للإنتاج، ثم تحديد الأسعار، مضيفًا: «أنا لم أجلس مع الوزير ولم أدرس معه هذا الأمر، لكن هذا النظام كان موجودًا في فترة الدكتور علي مصيلحي».

وأكد أن الخبز السياحي سلعة حرة، ومن حق الدولة التدخل لضبط أسعارها، لكنه أضاف: «إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع»، مشيرًا إلى أن القرار كان بحاجة إلى دراسة ومناقشة قبل إقراره.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 حدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي:

رغيف وزن 80 جرامًا: 2 جنيه.

رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.

رغيف وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.

كما حدد أسعار الخبز الفينو على النحو التالي:

رغيف وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.

رغيف وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.

رغيف وزن 30 جرامًا: جنيه واحد.