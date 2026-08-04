وفاة 17 مهاجرا في أثناء محاولة الوصول إلى جزر البليار الإسبانية

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توفي ما يصل إلى 17 مهاجرا أثناء محاولة الوصول إلى جزر البليار الإسبانية عبر البحر الأبيض المتوسط، وفقا لناجيين أشارت وسائل إعلام محلية لشهادتهما اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقارير، أُنقذ رجلان من المغرب العربي على بعد نحو 25 كيلومترا جنوب غرب جزيرة مايوركا حوالي الساعة 0300 صباحا.

ونقلت قناة "آر تي في إي" وصحيفة "دياريو دي مايوركا" ووسائل إعلام أخرى عن الناجيين قولهما إنهما كانا يسافران مع 17 شخصا آخر على متن قارب.

وأكد ممثل وزارة الداخلية الإسبانية في الجزيرة، التقارير عندما طُلب منه.

وذكرت التقارير، أن علامات الجفاف وسوء التغذية بدت على الناجيين وتم نقلهما إلى المستشفى.

وذكرا أن القارب الصغير انحرف عن مسارة 15 يوما وتوفي الـ 17 راكبا الآخرين أثناء العبور.

وأطلقت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية عملية بحث في المنطقة الواقعة جنوب غرب مايوركا، وأرسلت مروحية.

وطلبت السلطات من السفن في المنطقة، أن تظل يقظة تحسبا للعثور على ناجين آخرين.

وأنقذت اليوم، أيضا خدمات الإنقاذ البحري وشرطة الحرس المدني 15 مهاجرا آخرين في محنة كانوا على متن قارب "55 كيلومترا جنوب غرب إبيزا".