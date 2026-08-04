وزير خارجية الصين: سنواصل دورنا كدولة كبرى مسئولة لدعم التنمية العالمية

ألقى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانج يي، كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في بكين، بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق مبادرة التنمية العالمية.

وقال وانج، إن المبادرة حققت خلال السنوات الخمس الماضية نتائج ملموسة، واستمر تأثيرها التوجيهي في الظهور.

وأكد أن على جميع الأطراف مواصلة رفع راية التنمية، والعمل على مواءمة المبادرة مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية.

وأشار إلى أن الصين ستواصل أداء دورها بوصفها دولة كبرى مسئولة، وستعمل بصفتها داعمًا للتنمية العالمية ومساهمًا فيها، إلى جانب مواصلة الدفع نحو بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

وأشاد المشاركون، في الاجتماع، بالنتائج المثمرة التي حققتها المبادرة على مدار السنوات الخمس الماضية، معربين عن تقديرهم لدور الصين الريادي في تعزيز التعاون الإنمائي الدولي، واستعدادهم لمواصلة تعميق التعاون الإنمائي معها.