روسيا وأوكرانيا تتبادلات الهجمات بالمسيرات ومقتل 5 أشخاص في كل منهما

أعلن مسئولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة مدنيين على الأقل بينهم طفلتان جراء هجمات روسية في شمال شرق وجنوب أوكرانيا.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي أوليه هريهوروف، مقتل طفلتين 5 و10 سنوات، إضافة إلى امرأة؛ إثر هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا.

وأضاف هريهوروف، أن روسيا أطلقت ثماني قنابل موجهة على المدينة سومي، أصابت ست منها بنى تحتية مدنية، فيما تم اعتراض قنبلتين.

وفي مدينة ميكولايف، جنوبي البلاد، لقيت امرأة تبلغ من العمر 89 عاما حتفها، فيما أصيب سبعة أشخاص آخرون جراء هجوم روسي، وفقا لما ذكره الحاكم العسكري لمنطقة ميكولاييف هيورهي ريشيتيلوف.

وأضاف ريشيتيلوف، أن الهجوم ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية وسيارة.

وفي روسيا، أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة، جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدفت المقاطعة.

وقال فوروبيوف، عبر منصة تليجرام:"صدت قوات الدفاع الجوي، صباح اليوم الثلاثاء، هجوما بطائرات مسيرة على مقاطعة موسكو.. وفي المنطقة الصناعية في نوفوسيولكي، أدى سقوط إحدى المسيرات إلى اندلاع عدة حرائق، كان أكبرها في أحد المستودعات، حيث جرى إخماد النيران المفتوحة بالفعل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح فوروبيوف، إن الهجوم ألحق أيضا أضرارا بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري، مؤكدا أن فرق الإطفاء وجميع أجهزة الطوارئ تواصل العمل في موقع الحادث.

وذكرت الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها عن الضحايا الشهر الماضي أن أكثر من 16 ألف مدني لقوا حتفهم في أوكرانيا منذ نشوب الحرب، سقط الغالبية العظمى منهم في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية، وارتفع عدد الضحايا بشكل مطرد سنويا، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وفي ذات الوقت، أعادت الهجمات المتصاعدة على حركة الشحن في البحر الأسود من الجانبين المخاوف من تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر

- اتهام روسيا باستهداف بائع متجول بمسيرة

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنه يظهر مسيرة روسية تضرب رجلا يبيع خضروات في كشك بأحد شوارع مدينة خيرسون جنوبي البلاد، بحسب وكالة (أ ب).

ويظهر المقطع الرجل وهو يحاول الفرار من المسيرة بينما كانت تحوم في حركات دائرية حول مركبته وتتبعه ثم ضربت السيارة التي حاول الاختباء بها في نهاية المطاف.

وأصيب الرجل بجروح في ظهره وساقيه وذراعيه، حسبما جاء في مقابلة أجراها مع الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون.