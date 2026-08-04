أتلانتا يونايتد يترقب لوكاكو ونابولي يحدد شرط رحيله

بات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قريبًا من خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإيطالي، في ظل اهتمام نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا"، يرغب النادي الأمريكي في ضم مهاجم صاحب خبرة، ويرى في لوكاكو الخيار المناسب لتدعيم خط الهجوم، خاصة مع امتلاكه مسيرة طويلة على أعلى المستويات.

ويعيش لوكاكو حالة من عدم الاستقرار مع نابولي خلال الفترة الأخيرة، بعدما أبعدته إصابة طويلة عن التشكيلة الأساسية، في الوقت الذي أصبح فيه راسموس هويلوند الخيار الهجومي الأبرز للفريق الإيطالي.

ورغم ظهوره بشكل مميز مع منتخب بلجيكا خلال كأس العالم 2026، فإن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مع نابولي أصبح محل شك، خاصة مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده مع النادي.

وذكرت تقارير صحفية أن المقربين من لوكاكو أكدوا صعوبة تقبل اللاعب لدور البديل، وهو ما يدفع نابولي لدراسة إمكانية رحيله خلال الصيف الحالي.

ويتمثل العائق الأكبر أمام إتمام الصفقة في مطالب النادي الإيطالي المالية، حيث يشترط الحصول على 10 ملايين يورو على الأقل من أجل الموافقة على انتقال المهاجم البلجيكي وتجنب خسارة مالية.