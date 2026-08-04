الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالوقوف وراء إغراق سفينة هندية في البحر الأحمر

اتهمت الحكومة اليمنية، مساء اليوم، جماعة الحوثي بالوقوف وراء استهداف سفينة هندية بزورق مفخخ؛ ما أدى إلى إغراقها قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر.

وقالت وزارة النقل اليمنية، في بيان صحفي، إنها "تدين وتستنكر بأشد عبارات الادانة، الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ واستهدف سفينة الشحن المدنية الهندية إم إس في فيز نور أوليا 1451الهندية صباح اليوم، أثناء إبحارها في البحر الأحمر في طريقها إلى ميناء المخا".

وأضاف البيان، أن "الهجوم أدى إلى إغراق السفينة بشكل كامل، في اعتداء آثم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد القانون البحري الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية".

وشددت الوزارة، على أن "استهداف السفن التجارية المدنية يمثل عملا إرهابيا مدانا بكل المقاييس، ويعكس إصرار مليشيا الحوثي على زعزعة أمن الممرات البحرية الدولية، وتهديد حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية، وتعريض أرواح البحارة الأبرياء للخطر، بما يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على أمن البحر الأحمر وباب المندب".

وأشادت الوزارة، "بالجهود البطولية والاستجابة السريعة التي قامت بها قوات خفر السواحل - قطاع البحر الأحمر، بالتعاون مع البحرية اليمنية، والتي أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، وعددهم (14) بحاراً، ونقلهم إلى ميناء المخا بسلام" حسب البيان.

ودعت وزارة النقل، "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات البحرية الدولية، إلى إدانة هذا الاعتداء الإرهابي بصورة واضحة وصريحة، واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات المتكررة التي تستهدف السفن التجارية والممرات البحرية، والعمل على محاسبة مرتكبيها، وتعزيز التدابير الكفيلة بحماية الملاحة الدولية وضمان أمنها وسلامتها".

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين بشأن هذه الاتهامات.

وقبل ساعات، كشف مصدر عسكري يمني مسئول، الثلاثاء، عن تعرض سفينة شحن مدنية هندية لهجوم بزورق مسير مفخخ قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، ما أدى إلى احتراقها وغرقها، فيما تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن السفينة كانت تقل 14 بحارا، بينهم بحار يمني، فيما البقية كلهم هنود، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وسبق أن هاجم الحوثيون مؤخرا عددا من السفن، قالوا إنها تتبع المملكة العربية السعودية، بعد إعلان الجماعة الشهر الماضي حظر الملاحة البحرية على المملكة، ردا على ما وصفوه بـ"الحصار الذي تفرضه الرياض على اليمن".