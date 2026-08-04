فرنسا تحث السائحين على العودة إلى منطقة المحيط الأطلسي بعد حرائق الغابات

حثت فرنسا، اليوم الثلاثاء، السائحين على العودة إلى منطقة ساحلها على المحيط الأطلسي في أقرب وقت ممكن، في أعقاب حرائق الغابات الكارثية التي اجتاحت المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وزارة السياحة ومجلس السياحة في فرنسا وإقليم جيروند، إن جودة المياه والهواء عادت إلى وضعها الطبيعي في المنطقة.

وقالا إنه تمت إعادة فتح الشواطئ ومواقع التخييم وأماكن الإقامة، وكذلك جميع المطارات ومحطات السكك الحديدية في المنطقة، مضيفين أن جميع الأنشطة والرحلات أصبحت ممكنة مرة أخرى.

وجرى السماح لثمانية مواقع تخييم، كانت قد أُخليت كإجراء احترازي، لكنها لم تتأثر بالحرائق، باستئناف العمل في وقت سابق اليوم الثلاثاء. وتم تخفيف القيود الأخرى خلال فترة ما بعد الظهر.

وأعادت السلطات فتح الشواطئ ومراكز الترفيه والرياضات المائية، وعددًا من طرق الدراجات في المنطقة، ولا يزال الوصول إلى المناطق المتضررة على وجه التحديد محظورًا فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطر سقوط الأشجار.

وقالت متحدثة باسم مجلس السياحة: "إنها عمليًا عودة إلى الوضع الطبيعي".

وفي غضون ذلك، واصل رجال الإطفاء في عدة مناطق بفرنسا مكافحة حرائق الغابات.

وقال وزير الداخلية لوران نونيز، إنه جرى اعتقال 402 شخص حتى الآن هذا العام بسبب إشعال الحرائق، إما عمدًا أو بسبب الإهمال، ويوجد حاليًا 36 من هؤلاء المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي.