قال اللواء الدكتور أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، إن ما شهده خلال جولته بأحد مشروعات منطقةR7 بالعاصمة الجديدة يعكس جدية المطورين العاملين بالمدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للمشروعات التي تسير وفق معدلات تنفيذ متقدمة.

وأضاف فهمي، خلال لقائه ببرنامج "الجسر"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حرص خلال الجولة على متابعة مستوى جاهزية المرافق، لافتًا إلى أن خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الري أصبحت جاهزة.

وأوضح أنه يجري العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بدخول خدمات الإنترنت، بما يضمن جاهزية المشروع لاستقبال السكان.

ولفت إلى أن الكمبوند سيكون جاهزًا لاستقبال السكان خلال أسابيع قليلة، مؤكدًا أن تكامل المرافق والخدمات يمثل أحد أهم عناصر نجاح أي مشروع عمراني، مشيرًا إلى أن ما لفت انتباهه هو التوافق بين مستوى التشطيبات وجودة تنفيذ المرافق.

ولفت إلى أن بعض المطورين قد يهتمون بالتشطيبات على حساب البنية التحتية والخدمات، إلا أن هذا المشروع حافظ على مستوى متوازن في الجانبين؛ ما ينعكس على جودة التنفيذ.

وأكد أن الاهتمام بأعمال اللاند سكيب يمثل عنصرًا مهمًا في نجاح المشروع، لأنه يضفي قيمة جمالية على الكمبوند ويعزز من قدرته التسويقية.

وأشاد باهتمام الشركة المنفذة بتنفيذ التشطيبات والمنشآت والشبكات وأعمال تنسيق الموقع بالتوازي، معربًا عن سعادته بحجم التطور الذي شهده المشروع خلال الفترة الماضية؛ ما يعكس سرعة الإنجاز ومعدلات التنفيذ داخل العاصمة الإدارية الجديدة.