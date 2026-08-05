إدارة ترامب: إلغاء تأشيرة سفير البرازيل لدى أمريكا على خلفية الخلاف الدبلوماسي مع الرئيس دا سيلفا

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأشيرة سفير البرازيل لدى الولايات المتحدة ردا على رفض البرازيل منح تأشيرات الشهر الماضي لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين كانا يسعيان لزيارة البلاد قبل الانتخابات المقبلة، فضلا عن مماطلة البرازيل في الموافقة على مرشح الرئيس دونالد ترامب ليكون سفيرا في برازيليا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن القرار كان ردا متبادلا على خطوة البرازيل.

وقال مسئولون، إن هذه الخطوة تم تأجيلها عدة مرات لإعطاء الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا فرصة للتراجع، وهو أمر لم يفعله ومع ذلك، أشار المسئولون، إلى إنه يمكن التراجع عن القرار بسرعة إذا اتخذت البرازيل الإجراء المناسب وقبلت اختيار ترامب كسفير.

ويواجه لولا السيناتور فلافيو بولسونارو، الذي شغل والده منصب رئيس البرازيل السابق والذي تربط عائلته علاقات كثيرة بإدارة ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من أكتوبر المقبل.

وهناك خلافات كثيرة بين الإدارة الأمريكية والرئيس اليساري لولا وسياساته، وقد استضافت الولايات المتحدة بولسونارو الأبن، الذي يسعى لمواصلة الحكم المحافظ لوالده جاير.