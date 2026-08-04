ارتفاع أسعار الذهب مع ظهور مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مع تراجع أسعار النفط الخام في أعقاب الرسائل الإيجابية من الولايات المتحدة وقطر بشأن الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، مما هدأ المخاوف من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 68.80 دولار أي بنسبة 1.70%، إلى 4115.10 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 2.394 دولار، أي بنسبة 4.14%، إلى 60.250 دولار للأوقية تسليم سبتمبر.

وفي مقابلة مع برنامج "سكواك بوكس" على قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، مرجحًا التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا لإعادة فتح مضيق هرمز، والتقدم نحو وضع أكثر هدوءًا في الصراع الدائر بين البلدين.

ورفض بيسنت السماح لإيران بفرض رسوم على العبور، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بحرية الحركة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد يوم الجمعة الماضي بشن هجوم واسع النطاق على إيران، لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن في وقت متأخر من مساء السبت، ألغى ترامب، الهجمات ليمنح الدبلوماسية فرصة أخرى بناءً على طلب حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.

وفي يوم الأحد، قال ترامب، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن مفاوضات جديدة ستُعقد مع إيران بعد ظهر يوم الاثنين، إلا أن وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلت عن وزارة الخارجية الإيرانية رفضها أي خطط لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وعبر منصة "تروث سوشيال"، اتهم ترامب، القيادة الإيرانية بالنفاق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران لإيجاد حل، سواء اعترفت إيران بذلك أم لا.

كما أعلن بشكل قاطع أن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز.

وفي سوق النفط، انخفضت أسعار الخام اليوم، مما خفف من ضغوط التضخم، وقلل من التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

وفي سوق الصرف، تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، لينخفض مؤشر العملة الأمريكية بمقدار 0.08 نقطة إلى 99.93 نقطة.