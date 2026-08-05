تقرير: طائرة خاصة من طرابزون سبور إلى ميكونوس لاصطحاب صلاح

كشفت تقارير صحفية تركية عن تحرك جديد من جانب نادي طرابزون سبور تمهيدًا لإتمام التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول السابق.

وقال الصحفي التركي، حسن تونجال عبر حسابه على موقع تويتر إن النادي جهّز طائرة خاصة، من المقرر أن تتوجه صباح غد إلى جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث يقضي صلاح حاليًا إجازته الصيفية برفقة أسرته.

وأوضح الصحفي التركي أن الطائرة ستضم طاقمًا مكونًا من 3 أفراد، إلى جانب إبراهيم شاهين قايا، نائب رئيس نادي طرابزون سبور، على أن يتوجه الوفد إلى ميكونوس من أجل اصطحاب صلاح ونقله إلى إسطنبول.

وأضاف أن الطائرة من المنتظر أن تصل في تمام 12:00 ظهرًا إلى مبنى الطيران العام في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان طرابزون سبور رسميًا بدء مفاوضاته مع محمد صلاح، في مؤشر جديد على تقدم المفاوضات بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.