قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه لا يمكن الجزم في الوقت الحالي بما إذا كانت مصر ستدخل موسمًا يشهد شحًا مائيًا أو جفافًا، مشيرًا إلى أن ظاهرة "النينو" ظاهرة طبيعية ومعروفة، إلا أنه لا يمكن لأحد تحديد تأثيرها بدقة على معدلات الأمطار في منطقة حوض النيل.

وأوضح "سويلم" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن التأثير المحتمل لظاهرة "النينو" على الأمطار قد يتمثل في زيادتها أو انخفاضها، ولا يمكن التنبؤ بشكل قاطع باتجاهها، مضيفًا أن ما يمكن توقعه بدرجة أكبر هو ارتفاع درجات حرارة الكوكب، بما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق العالم خلال العام الجاري.

وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن الدخول في 7 سنوات من الجفاف أو الفيضان قبل الاعتماد على بيانات الأرصاد والتنبؤات، إلى جانب متابعة ما يحدث فعليًا على الأرض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مياه النيل التي تصل إلى مصر تأتي من مصدرين رئيسيين، هما النيل الأبيض والهضبة الإثيوبية، موضحًا أن النيل الأبيض يشهد موسمين للأمطار، أحدهما في بداية العام والآخر خلال الأشهر المقبلة.

وتابع أن موسم الأول للنيل الأبيض جاء أعلى من المتوسط، أي يميل إلى أنه يكون أقرب إلى الفيضان المرتفع منه إلى الجفاف، بينما جاءت معدلات الأمطار على الهضبة الإثيوبية حتى الآن أقل قليلًا من المتوسط.

وأكد على أنه لا يمكن الجزم في بداية العام المائي بأن مصر تتجه نحو موسم جفاف، موضحًا أن معدلات الأمطار قد ترتفع خلال الأشهر المقبلة، وأن الصورة النهائية بشأن كون الموسم أقل أو أعلى من المتوسط ستتضح مع نهاية موسم الفيضان، وتحديدًا خلال نهاية أغسطس الجاري وبدايات أكتوبر المقبل.

وشدد على أن الوضع المائي حتى الآن ليس سيئًا، موضحًا أنه في أسوأ الظروف، حال استمرار معدلات الفيضان أقل من المتوسط، يمكن لمصر الاعتماد على مخزون المياه الموجود في بحيرة السد العالي، الذي أُنشئ للتعامل مع مثل هذه الظروف.

وطمأن المواطنين، مؤكدًا على أن السد العالي في أفضل حالاته المائية، وقادر على التعامل مع مختلف الظروف الهيدرولوجية التي قد يشهدها العام الجاري.