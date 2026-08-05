السيطرة على حريق اندلع بأشجار كورنيش حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع في أشجار كورنيش حلوان دون إصابات، حيث جرت عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق، بأشجار كورنيش حلوان، وبناء على تعليمات اللواء وائل صبيح، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت عدد سيارات من القوات إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق.

بالانتقال تبين نشوب الحريق بالأشجار بمحيط الكورنيش ونم فرض كردون أمني وتم إخماد الحريق وجاري تبريده لضمان عدم اشتعاله مره أخرى.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحريق وجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة وأسباب الاشتعال.