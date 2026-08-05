نسمة محجوب وفرح الديباني ومروة ناجي أبرز نجمات مهرجان «هي الفنون She Arts» في دورته السادسة

كشفت إدارة مهرجان «هي الفنون She Arts»، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة، عن تفاصيل وبرنامج الدورة السادسة للمهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2026، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وبمشاركة نخبة من الفنانات والفنانين من مصر ومختلف دول العالم، تحت شعار «أصوات السلام.. سيمفونية عالمية»، في رسالة تؤكد قدرة الفن على مد جسور الحوار بين الشعوب وترسيخ قيم السلام والتفاهم الإنساني.

وأُقيم المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء، وتحدث خلاله كلٌّ من السفيرة سوزانا فاز باتو، سفيرة البرتغال لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة إيرما جونزاليس، رئيسة القسم الثقافي بسفارة البرتغال في مصر، والأستاذة إستر فاتسي، مديرة المركز الثقافي المجري بالقاهرة، والأستاذة ريم فؤاد، مديرة الاتصالات باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية الوطنية «EUNIC»، ونيفين قناوي، مؤسسة ومديرة مهرجان «هي الفنون»، وذلك بحضور عدد من الفنانات المصريات، في مقدمتهن نسمة محجوب ومروة ناجي.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات الدورة السادسة في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بميدان التحرير، في قلب القاهرة التاريخية، الذي يتحول على مدار أربعة أيام إلى منصة تحتفي بالفنون والثقافات العالمية، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين من مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، من بينها إسبانيا، وإستونيا، وإيطاليا، والمجر، والبرتغال، واليابان، والهند، وإندونيسيا، بما يعكس الطابع الدولي للمهرجان ويعزز الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب.

ولأول مرة، يشهد المهرجان تعاونًا مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، من خلال إقامة معارض فنية في ممر سينما راديو و«ذا فاكتوري»، في إطار رؤية مشتركة لإحياء وسط القاهرة كوجهة ثقافية وفنية، وإبراز ما تزخر به المنطقة من تراث معماري وثقافي من خلال الفنون والأنشطة الإبداعية.

وتتضمن الدورة السادسة مجموعة من الأعمال والفعاليات والعروض الفنية الحصرية التي تُقدم لأول مرة، وتجمع بين الموسيقى والفنون البصرية والأنشطة الثقافية، في إطار حرص المهرجان على إنتاج تجارب إبداعية جديدة تعكس هويته ورسائله الثقافية، وتمنح الجمهور عروضًا استثنائية لا تُشاهد إلا على مسرح «هي الفنون She Arts».

كما يشهد المهرجان هذا العام تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة، تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية ودوره الرائد في إثراء وتطوير الموسيقى المصرية المعاصرة، ويأتي هذا التكريم من خلال عرض فني خاص يجمع الفنانات اللاتي قدمن أعمالًا غنائية معه على مدار مسيرته، احتفاءً بتأثيره الممتد في أجيال من الموسيقيين والمبدعين.

ومن جانبها، صرحت نيفين قناوي، مؤسسة ومديرة المهرجان: «نؤمن بأن الفن لا يغيّر العالم فحسب، بل يغيّر الطريقة التي يرى بها الناس بعضهم بعضًا. ولهذا اخترنا شعار "أصوات السلام.. سيمفونية عالمية"، لأننا نؤمن بأن كل صوت وكل ثقافة يمكن أن تكون جزءًا من سيمفونية واحدة عنوانها السلام».

وأضافت قناوي: «يواصل المهرجان التزامه بمنح السيدات منصة للتعبير والتأثير وتحقيق التقدير المستحق، ويأتي ذلك انطلاقًا من إيماننا بأن المرأة ليست فقط جزءًا من المشهد الفني، بل هي من صانعيه الأساسيين، ودورها لا يقل أهمية في تشكيل الحراك الثقافي والإبداعي حول العالم».

كما تشهد الدورة الجديدة مشاركة عدد من الأسماء الفنية البارزة، من بينها المتزو سوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني، والفنانة نسمة محجوب، إلى جانب الفنانة مروة ناجي، ضمن برنامج فني متنوع سيُعلن عن تفاصيله تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ويواصل المهرجان تنظيم مسابقة «هي الفنون She Arts» الموسيقية، التي أصبحت إحدى أبرز فعالياته السنوية، وتهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة للموسيقيين والموسيقيات لعرض أعمالهم أمام لجنة تحكيم متخصصة وجمهور المهرجان.

كما يشهد المهرجان أيضًا عودة أوركسترا النور والأمل للمشاركة في فعالياته، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال مشاركتها في الدورة الثانية، تأكيدًا على التزام المهرجان بدعم النماذج الفنية الملهمة.

وعلى مدار خمس دورات متتالية، نجح مهرجان «She Arts» في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الثقافية الدولية في المنطقة، مستضيفًا أكثر من 2000 فنانة وفنان من مختلف أنحاء العالم، ومستقبلًا ما يزيد على 21 ألف زائر، إلى جانب دعمه لأكثر من 1000 موهبة فنية نسائية، بالتعاون مع عشرات الشركاء المحليين والدوليين.

ويواصل المهرجان، في دورته السادسة، رسالته بوصفه أول مهرجان دولي في الشرق الأوسط يركز على تمكين المرأة في الفنون، وتعزيز الحوار الثقافي والتبادل الإبداعي بين مصر والعالم، انطلاقًا من إيمانه بأن الفن يمثل لغة عالمية قادرة على بناء جسور التواصل ونشر قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.