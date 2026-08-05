عمرو سليم مع جمهور الأوبرا في عوالم النغم على المسرح المكشوف بمهرجان الأوبرا الصيفي

تتابعت فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، خلال شهري يوليو وأغسطس، ويُقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، حيث قدم الموزع الموسيقي وعازف البيانو الشهير عمرو سليم حفلًا شهده حشد جماهيري كبير من محبي الفنون الجادة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

فعلى المسرح المكشوف، ومع بهاء الموسيقى العربية، سافر الموسيقار عمرو سليم مع الحضور في رحلة إلى مدارات الإبداع، وعلى مفاتيح آلة البيانو، وبين الأبيض والأسود، تجسدت العديد من المشاعر الإنسانية التي صورتها ألحان خالدة كتبها عظماء المؤلفين. وبمهارته المعهودة، زار عوالم النغم، وعزف «إن راح منك يا عين»، وميدلي «حكايتي مع الزمان - على رمش عيونها - ألف ليلة - مكسوفة - التوبة»، و«لو على قلبي»، و«عيني بترف»، و«طاير يا هوا»، و«دقوا الشماسي»، و«الشوق»، و«حارة السقايين»، و«طب وأنا مالي»، و«يا جميل»، و«ألو ألو»، و«ولا يا ولا»، و«أشكي لمين»، و«بتسأل ليه عليا»، و«ماما زمانها جاية»، و«آخر أيامي الصيفية»، إلى جانب ميدلي وطني ضم «اسلمي يا مصر»، و«الوطن الأكبر»، و«يا بلادي»، و«أم البطل»، و«يا أغلى اسم في الوجود».

جاء الحفل ضمن فعاليات صيف الأوبرا 2026، الذي يواصل تقديم برنامج فني ثري يجمع بين التنوع والتميز، تأكيدًا لرسالة دار الأوبرا المصرية في نشر الفنون الرفيعة، وترسيخ قيم الإبداع، وتعزيز دور القوى الناعمة في تنمية الوعي والارتقاء بالوجدان.