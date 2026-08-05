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لقيت سيدتان مصرعهما إثر تعرضهما لصعق كهربائي بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، في واقعة مأساوية شهدتها المدينة، فيما جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز إدفو بلاغًا يفيد بوفاة سيدتين إثر تعرضهما لصعق كهربائي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفيتين هما هناء عازر جودة، 49 عامًا، وفايزة حبيب بشوي، 66 عامًا.

وجرى إيداع الجثمانين بمشرحة إدفو العمومية، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان السبب النهائي للوفاة، بعد عرض الجثمانين على الطب الشرعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.