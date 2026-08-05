ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، القبض على شاب؛ لاتهامه بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه، وذلك إثر مشاجرة بسبب الخلافات الأسرية، في منطقة الإبراهيمية التابعة لنطاق حي وسط.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بمقتل شخص على يد نجله، وإصابة 2 من أفراد أسرته.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن جثمان الأب مُسجىَ على الأرض، غارق في الدماء، إثر تعرضه لعدة طعنات نافذة، بينما الأم وأحد أبنائها مصابين، وأن الابن الآخر وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب الخلافات الأسرية.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، تم نقل المصاببن إلى المستشفى لاسعافهما، والجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.