أمير قطر يبحث آخر التطورات الإقليمية مع الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي

استعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء في اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور الذي تضطلع به قطر بقيادة الأمير في دعم الجهود الدبلوماسية، وتيسير الحوار بين الأطراف، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من ناحيته، أكد الأمير أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية، وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى احتواء التوترات، بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين.