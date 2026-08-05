متحدث الصحة يحذر من خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية: قد تصبح بلا فاعلية عند الحاجة إليها

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من خطورة الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية، لأنها قد تصبح بلا فاعلية عند الحاجة إليها، مؤكدًا على أن هذه الأدوية مخصصة لعلاج العدوى البكتيرية وليست الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

وأوضح "عبد الغفار" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، مع الإعلامي رامي رضوان، أمس الثلاثاء، أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية قد يؤدي إلى مقاومة البكتيريا لها، مشيرًا إلى أن مقاومة المضادات الحيوية لا تعني أن جسم الإنسان يقاوم الدواء، وإنما أن البكتيريا نفسها تصبح قادرة على مقاومته، ما يجعل العلاج غير فعال.

وأضاف أن المشكلة تمثل تحديًا صحيًا عالميًا، موضحًا أن بعض الالتهابات البكتيرية قد تتطور إلى تسمم في الدم، وفي حال عدم وجود مضاد حيوي فعال قد تنتشر العدوى داخل الجسم، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة.

وأردف أن من أبرز الأخطاء الشائعة استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، أو تناولها لعلاج أمراض فيروسية، بالإضافة إلى إيقاف العلاج قبل انتهاء المدة التي حددها الطبيب، قائلاً إن الاستخدام غير المبرر يرفع من معدلات مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حذر من التداعيات المتزايدة لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مؤكدًا على أن سوء استخدام المضادات الحيوية أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه النظم الصحية عالمياً، وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم التعامل معه وفق أسس علمية.