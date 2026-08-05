قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن بورصة الأوراق المالية من أهم مؤشرات تنمية الاستثمار في مصر، موضحًا أنه كان يجب على مصلحة الضرائب ووزارة المالية، بعد الاهتمام في بداية الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية بصغار الممولين، أن يتم النظر إلى كبار الممولين والمستثمرين في مصر لتنمية وتنشيط الاقتصاد داخل بورصة الأوراق المالية، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف "فؤاد " عبر برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة TEN، أمس الثلاثاء، أن مصلحة الضرائب عملت في حزمة التيسيرات الثانية على تشجيع المستثمرين على الدخول إلى البورصة وتداول أسهمهم داخلها وليس خارجها، لأن ذلك يعمل على تنشيط سوق المال والاقتصاد الرسمي داخل مصر.

وأوضح أنه تم تقديم مشروع القانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتمت مناقشته في مجلس النواب، والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن منح حافز لكل من يدخل البورصة وفق شروط محددة، حيث يحصل على حافز مادي بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة عليه بهدف تنشيط البورصة.

وأشار إلى أنه كان مهمًا إلغاء أي عملية ازدواج ضريبي، موضحًا أن بعض توزيعات الأرباح كانت تخضع للضريبة مرتين، فعندما توزع الشركة التابعة أرباحها يذهب جزء منها إلى الشركة القابضة أو الأم، ثم توزع الشركة الأم الأرباح على مساهميها فتخضع مرة أخرى للضريبة.

وأردف أنه تم إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على الشركات القابضة من الأرباح التي حصلت عليها من الشركات التابعة، بهدف منع الازدواج الضريبي وتخفيف العبء على الشركات.