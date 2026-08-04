أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميًا بدء مفاوضاته مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي السابق، تمهيدًا لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي في بيان مقتضب: "بدأت المفاوضات بشأن انتقال لاعب كرة القدم المحترف محمد صلاح إلى نادينا".

ويأتي الإعلان الرسمي ليؤكد دخول طرابزون سبور في مفاوضات مباشرة مع النجم المصري، بعد أيام من التقارير التركية التي تحدثت عن اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وكان محمد صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، أنهى مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد تسعة مواسم قضاها مع النادي الإنجليزي، توج خلالها بالعديد من الألقاب وحقق إنجازات فردية وجماعية بارزة.

وذكرت صحيفة «HT Spor» التركية أن صلاح سيحصل على 17 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو إضافية في الموسم الواحد مع طرابزون، ضمن عقد يمتد لموسمين، كما يتضمن الاتفاق حصوله على نسبة من عائدات مبيعات قمصانه، على ألا تتجاوز هذه النسبة 20 إلى 25%.

من جهتها، ذكرت صحيفة «61Saat» التركية أن إدارة طرابزون سبور وافقت على طلب محمد صلاح، الموجود حاليًا في جزيرة ميكونوس اليونانية، بالحصول على جزء من راتبه مقدمًا، على أن يصل إلى إسطنبول خلال الساعات المقبلة.